В рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся уже прошло 38 соревновательных мероприятий: разыграно 555 комплектов медалей и 57 кубков

Андрей Чибис поблагодарил региональную команду и партнеров за высокий уровень организации финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Ещё одна спортивная неделя Полярной олимпиады позади. В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся уже прошло 38 соревновательных мероприятий. Уже разыграно 555 комплектов медалей и 57 кубков.

Кроме того, накануне глава региона вместе с министром спорта России Олегом Матыциным наградили победителей, призёров финального этапа Кубка России по лыжным гонкам, который состоялся в Кировске.

«По оценкам министра, спортсменов, которые участвовали в этом соревновании, уровень подготовки абсолютно достойный, уровень кубка мира. Я благодарю Олега Васильевича за высокую оценку работы нашей команды по поддержке и развитию спорта в целом. И конечно, отдельно спасибо всем организатором мероприятий, которые несколько дней проходили в Кировске, и отдельное спасибо партнёрам – компании «ФосАгро», вложившим немало сил», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru