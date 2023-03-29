В рамках 88-го Праздника Севера в Мурманске стартует самый северный лыжный марафон в истории лыжных гонок России по программе «Russialoppet»

В Долине Уюта 1 апреля пройдут гонки свободным стилем, 2 апреля – классическим. Участие примут более 1900 лыжников.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за титулы чемпионов будет бороться мощный состав гонщиков. Конкуренция у мужчин обещает разыграться не на шутку, ведь участие в мурманском лыжном марафоне подтвердили олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин, один из самых успешных марафонцев современной России Рауль Шакирзянов, чемпион мира Алексей Петухов, представители «Русской зимы», в числе которых – победитель одного из лучших лыжных марафонов мира «Марчалонга» (Италия) Ермил Вокуев и победитель Мурманского лыжного марафона Александр Гребенько, единственный биатлонист, выигравший марафон в Мурманске, Роман Елетнов (Беларусь) и победитель 50 км за Полярным кругом Михаил Семенов (Беларусь).

На марафоне в Мурманске выступят бронзовый призёр олимпиады Анастасия Кулешова и одна из сильнейших лыжниц России, представительница команды «Русская зима» Анастасия Прокофьева, абсолютная чемпионка Праздника Севера 2022, мастер спорта международного класса Юлия Чекалева, четырёхкратная победительница мурманского лыжного марафона из Республики Карелия Полина Сероносова, которая ранее выступала за Республику Беларусь, уроженка нашего региона и победительница 50 км в родном крае Екатерина Бурянина и ещё один триумфатор заполярной марафонской гонки – Ксения Конохова.

Гордостью стартовой поляны Мурманска станет легенда лыжного спорта, финишировавший в главной гонке более 40 раз – Сергей Гуйбаловский. Самая успешная марафонщица планеты Людмила Колобанова, на счету которой только в серии «Worldloppet» более 200 финишей, будет подтверждать своё мастерство на 88-м Празднике Севера.

Кульминационное событие Полярной Олимпиады станет генеральной репетицией перед юбилейным 50-м Мурманским лыжным марафоном, который пройдёт в 2024 году, отмечает региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru