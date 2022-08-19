В рамках акции «Арктика. Генеральная уборка» специалист по резке металла энергокомпании поможет очистить территорию острова Кильдин
19 августа стартовал третий этап экологической долгосрочной экспедиции Русского географического общества по очистке Арктической зоны РФ от техногенного загрязнения. В этом году акция «Арктика. Генеральная уборка» проводится в том числе и на острове Кильдин Баренцева моря. К добровольцам, учёным Русского географического общества (РГО), военнослужащим экологического взвода Кольской флотилии Северного флота, работающем на Кильдине с июня, в августе к очистке арктического острова от техногенного мусора присоединится и специалист «Колатомэнергоремонта».
Как сообщает Анастасия Цветкова, специалист по внутренним и внешним коммуникациям «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт», один из добровольцев РГО - сварщик участка сварки «Колатомэнергоремонта», член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Геннадий Нестерович планирует резать корпуса и рамы крупногабаритных металлических конструкций, используя аппарат для плазменной резки металла и газовое оборудование. Впоследствии металлолом компактно будет загружен в автомобильную технику Кольской флотилии и перемещён в порт Мурманска для дальнейшей утилизации.
«Экспедиция будет испытанием: трудиться придётся на открытых арктических участках, продуваемых всеми ветрами Баренцева моря, - прокомментировал сварщик и газорезчик «Колатомэнергоремонта» Геннадий Нестерович. – Но природа сама не сможет очиститься, будем помогать».
Экологическая экспедиция «Арктика. Генеральная уборка» включает в себя проведение работ по очистке и научные исследования арктических локаций. Есть и важная информационная составляющая: по итогам «генеральных уборок», которые РГО, совместно с Министерством обороны РФ проводит на архипелагах и в материковой зоне, планируется создать актуальную электронную экологическую карту Арктики, которая будет пополняться новыми данными об этой стратегически важной для России зоне.
Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».