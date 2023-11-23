В рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» офицеры Северного флота провели «Урок мужества» в мурманской школе

Офицеры ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» провели «Урок мужества» в средней общеобразовательной школе №3 города Мурманска.

Моряки рассказали школьникам об особенностях военной службы в Военно-морском флоте России, о дальних походах кораблей Северного флота, освоении российской Арктики, о возможностях поступления в военные вузы и о наиболее востребованных военных профессиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках акции школьникам продемонстрированы видео и фотоматериалы, рассказывающие о боевой и повседневной деятельности воинов-североморцев.

Ребята задавали много вопросов о службе на Северном флоте и с интересом слушали рассказы военных моряков.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487237@egNews