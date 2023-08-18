В рамках акции по популяризации военной службы Северный флот откроет для посещения корабли и покажет технику и вооружение

19 августа в Североморске будут открыты для посещения жителями и гостями города большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», морской тральщик «Владимир Гуманенко», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», другие боевые корабли и суда обеспечения. Мероприятие проводится для популяризации военной службы по контракту.

В районе причала №1 будет организована выставка аварийно-спасательной техники, будут открыты для посещения спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», рейдовый водолазный катер «Иван Швец» и рейдовый водолазный катер РВК-1230. На этой выставочной площадке будут организованы динамические показы водолазных спусков, а также работы противопожарных средств и отдельные элементы действий флотских спасателей.

В воскресенье, 20 августа, на базе военно-патриотического парка «Патриот», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой, состоится гонка по пересечённой местности с препятствиями «Герои Севера - Заполярный рубеж». Её торжественное открытие спланировано на 11 часов. Ожидается, что в гонке примут участие более 80 команд от объединений, соединений и воинских частей Северного флота, а также от заинтересованных мурманчан и жителей области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в парке «Патриот» также будет развернута выставка различной техники и вооружения, предусмотрены выступления флотских творческих коллективов, будет организовано торгово-бытовое обслуживание, в том числе будет работать полевая кухня с солдатской кашей и чаем.

В местах проведения выставок также будут работать информационные пункты по отбору кандидатов на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота. Специалисты пунктов готовы дать исчерпывающие консультации всем, кого заинтересует служба по контракту.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476327@egNews