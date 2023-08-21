В рамках акции по популяризации военной службы в Североморске в выходные дни были открыты для посещения корабли

В рамках акции по популяризации военной службы по контракту в выходные дни – 19 и 20 августа – на Северном флоте были открыты для посещения корабли.

В Североморске в военном городке соединений надводных кораблей Северного флота местные жители и гости города Североморска побывали на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», морского тральщика «Владимир Гуманенко», дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ», эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков», других боевых кораблях и судах обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, были организованы динамические показы водолазных спусков, а также работ противопожарных средств и отдельные элементы действий флотских спасателей, проводилась масштабная выставка вооружения, военной и специальной техники.

В месте проведения мероприятия работали информационные пункты по отбору кандидатов на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476729@egNews