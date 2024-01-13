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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.24 09:30

В рамках акции «Север помогает» 45 коробок лекарств переданы для отправки на передовую

Актив Североморского местного отделения партии «Единая Россия» помог экстренно отработать заявку бойцов: упаковано и промаркировано 45 коробок с медициной, а также заказано 80 шприц-тюбиков «Нефопама».

Сотрудники ЦБС ЗАТО г. Североморск под руководством Ольги Ефименко закупили медицинских препаратов на 30 тысяч рублей.

«Перевязочный материал, мази, крема против обморожения, антибиотики, противовирусные средства и всё, что так необходимо нашим медикам в военно-полевом госпитале, уже отправляется к ним, - рассказала Наталия Соколова, волонтёр объединения «Север Z Един». -Целый день двери на улице Сафонова, 13 не закрывались… Все неравнодушные люди несли важные медикаменты. Благодарим вас за вашу помощь».

А в ЦКБО ЗАТО город Заозерск состоялся очередной «Волонтёрский четверг». Мастерицы продолжили изготовление тёплых носочков для бойцов и мирных жителей - это стало уже доброй традицией у северянок.

Под руководством представителей «Тепло Севера | Помощь бойцам СВО и Донбассу» в ЦКБО собрались неравнодушные жители города и представители волонтёрский корпуса ЦКБО город Заозерск для раскройки балаклав для участников СВО.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/45-korobok-lekarstv-dlya-bojcov-sobrano-menee-chem-za-sutki-v-severomorske

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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