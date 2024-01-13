В рамках акции «Север помогает» 45 коробок лекарств переданы для отправки на передовую

Актив Североморского местного отделения партии «Единая Россия» помог экстренно отработать заявку бойцов: упаковано и промаркировано 45 коробок с медициной, а также заказано 80 шприц-тюбиков «Нефопама».

Сотрудники ЦБС ЗАТО г. Североморск под руководством Ольги Ефименко закупили медицинских препаратов на 30 тысяч рублей.

«Перевязочный материал, мази, крема против обморожения, антибиотики, противовирусные средства и всё, что так необходимо нашим медикам в военно-полевом госпитале, уже отправляется к ним, - рассказала Наталия Соколова, волонтёр объединения «Север Z Един». -Целый день двери на улице Сафонова, 13 не закрывались… Все неравнодушные люди несли важные медикаменты. Благодарим вас за вашу помощь».

А в ЦКБО ЗАТО город Заозерск состоялся очередной «Волонтёрский четверг». Мастерицы продолжили изготовление тёплых носочков для бойцов и мирных жителей - это стало уже доброй традицией у северянок.

Под руководством представителей «Тепло Севера | Помощь бойцам СВО и Донбассу» в ЦКБО собрались неравнодушные жители города и представители волонтёрский корпуса ЦКБО город Заозерск для раскройки балаклав для участников СВО.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/45-korobok-lekarstv-dlya-bojcov-sobrano-menee-chem-za-sutki-v-severomorske