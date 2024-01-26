В рамках акции «Север помогает» очередную партию окопных свечей отправят на фронт

На площадке Штаба общественной поддержки региона в рамках работы «Мастерской Z» активная молодёжь, волонтёры «серебряного возраста» под руководством педагога Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота учились делать окопные свечи, которые переправят нашим бойцам в зону спецоперации.

За несколько часов добровольцы изготовили более 30 свечей длительного горения, которые могут служить источником тепла и света.

«Из подручных материалов очень просто сделать свечи, нужны лишь обычные консервные банки, скрученные полоски картона и воск. В нашем колледже студенты изготавливают их на постоянной основе. Приятно, что есть много желающих обучиться этому делу», – отметила педагог колледжа Инна Кузьмина.

К работе «Мастерской Z», открытой на площадке штаба каждую неделю, может присоединиться любой желающий. Вся информация о проводимых мероприятиях размещена на странице Штаба общественной поддержки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-ramkah-akcii-sever-pomogaet-gotovye-svechi-otpravyat-na-front