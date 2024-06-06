В рамках акции «Север помогает» отзывчивые северяне продолжают оказывать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО

«Терский район продолжает работу по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, - сообщает секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Терского района Рамиля Хайруллина, подводя итоги хода проведения сбора всего необходимого для участников специальной военной операции в апреле-мае этого года. - Мы оказали содействие в приобретении необходимых вещей для наших земляков, которые подписали контракт и отправились на службу.

Провели благотворительный концерт и сбор финансовых средств - по итогу приобрели специальное оборудование: тепловизор, набор аккумуляторов для коптеров, тепловизионный прицел с кронштейном. Отправили адресные посылки».

Как сообщила секретарь отделения партии «Единая Россия», очередная партия помощи: средства от комаров и клещей, маскировочные сети, медикаменты, строительные материалы, чай, кофе, продукты питания, средства гигиены и другое доставлены в основной распределительный пункт города Мурманска.

Продолжает работу пункт по изготовлению маскировочных сетей в ДК Умбы (координатор Шунаева Анна). На днях закончили новую партию (три сети 6х3) маскировочных сетей для летнего сезона, которые также отправлены для зоны СВО. Заказали полотна и материалы для работы.

Рамиля Хайруллина выражает благодарность автоволонтёру Алексею Попову за помощь, администрации Терского района, в/ч посёлка Умба и мастерицам посёлка за кропотливый труд и помощь.

Собранные вещи и финансовые средства (для последующего приобретения предметов первой необходимости) можно принести на официальный пункт сбора – Дом культуры г.п. Умба (ул. Беломорская, 1а). Время работы пункта понедельник – пятница – с 13.00 до 20.00.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/itogi-sbora-pomoshi-uchastnikam-svo-za-dva-mesyaca-podveli-v-terskom-rajone