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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 09:45

В рамках акции «Север помогает» в Мурманской области собрано свыше 600 тонн помощи для участников СВО и мирных жителей приграничных районов

Об этом вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис, поздравив партийцев и сторонников партии «Единая Россия» с 23-й годовщиной образования, которая отмечалась 1 декабря.

«В нашей области свыше 10 тысяч человек – людей, которые неравнодушны, активны и вовлечены в повестку развития, в повестку самых добрых дел. Мурманское отделение традиционно отмечает праздничную неделю добрыми делами. В этот период во всех муниципалитетах проходят депутатские приёмы, встречи с жителями. В школах партийцы проведут Уроки мужества, а игрушки, которые собраны в рамках акции «Коробка храбрости», будут переданы в больницы для поддержки самых маленьких пациентов», – сказал глава региона.

Кроме того, на постоянной основе проходит сбор гуманитарной помощи для бойцов – участников специальной военной операции и для мирных жителей приграничных субъектов РФ в рамках акции «Север помогает».

«На этой неделе мы отправим очередную партию жителям Белгородской области. От них поступил запрос на и продукты питания, и другие предметы первой необходимости», – сообщил Андрей Чибис, напомнив, что за время проведения акции в Мурманской области собрано свыше 600 тонн помощи.

«Я ещё раз хочу сказать спасибо всем нашим активистам, кто плетёт маскировочные сети, делает окопные свечи, вяжет теплые вещи. Ну и, конечно, спасибо всем волонтёрам, небезразличным жителям, предпринимателям, которые нам помогают доставлять, собирать эти гуманитарные грузы. Огромное спасибо всем однопартийцам, всем, кто принимает участие в этих наиважнейших событиях, мероприятиях, организовывает эти проекты, программы, а жителям большое спасибо за доверие!» – сказал губернатор.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12282-edinaya-rossiya-otkryla-shtab-po-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-dlya-pomoshi-zhitelyam-donbassa/

Комментарии

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