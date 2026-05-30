В рамках акции «Судебные приставы – детям» судебные приставы областного центра провели совместный рейд с инспекторами Госавтоинспекции

Мероприятие было направлено на выявление транспортных средств злостных неплательщиков алиментов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с помощью программного комплекса выявлено три должника. Из-за небольшой суммы долга двум автовладельцам выдано требование о явке к судебному приставу и разъяснено, что уклонение от погашения задолженности приведет в дальнейшем к аресту имущества.

Ещё у одного должника арестовали транспортное средство. Собственник автомобиля марки «Mitsubishi» оказался в базе должников за несвоевременную оплату коммунальных платежей на сумму в 130 тысяч рублей. У мурманчанина есть 10 дней на оплату долга, по истечении указанного срока транспортное средство будет передано на оценку, а затем на принудительную реализацию.

Ежегодно УФССП России по Мурманской области проводит информационную акцию «Судебные приставы – детям». Цель её привлечение внимания граждан к вопросам взыскания задолженности по алиментным обязательствам и исполнению решений судов, направленных на защиту прав детей.

