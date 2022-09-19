В рамках акции «Зелёный рекорд» центральную площадь Кировска украсят необычные кусты и деревья

На этой неделе на центральной площади Кировска высадят саженцы рябины, сирени, черёмухи, клёна, курильского чая и других растений, адаптированных к суровому климату Севера.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, специалисты ПОСВИР совместно с администрацией города уже начали готовить лунки для посадок, по масштабной программе озеленения.

- В этом году планируется высадить 5000 кустов и деревьев. Большая их часть будет украшать центральную площадь. Наша площадь будет отличаться многообразием растений, - сообщила руководитель проекта по озеленению Кировска Татьяна Жданова.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266062%2Falbum-148376343_00%2Frev