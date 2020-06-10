В рамках благотворительной программы концерн «Росэнергоатом» направил 2 млн рублей в Фонд поддержки города Полярные Зори

На счёт Фонда поддержки социально-экономического развития муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией «Атомград» от концерна «Росэнергоатом» поступили 2 млн рублей.

Финансовая помощь уже используется для приобретения продуктовых наборов для многодетных семей, имеющих доход ниже прожиточного уровня, для проведения тестирования на COVID-19 работников бюджетной сферы, закупку дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры в городских социальных учреждениях, поставку оборудования, необходимого для открытия в Полярных Зорях детских оздоровительных лагерей дневного пребывания.