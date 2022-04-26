В рамках чемпионата «Абилимпикс» в Мурманской области пройдут соревнования по 32 компетенциям

С 25 по 28 апреля в Мурманске, Коле и Кандалакше проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Мурманской области.

Соревнования организованы в очном формате. Основной площадкой проведения соревнований станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий (Мурманск, ул. Полярные Зори, 60). Проведение деловой, профориентационной и выставочной программ чемпионата предусмотрено в очно-дистанционном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень профессиональной компетенции, в том числе и потенциальным работодателям. В Мурманской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, к участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашены лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет по 32 соревновательным компетенциям, в их числе: психология, сборка-разборка электронного оборудования. фотограф-репортёр, экономика и бухгалтерский учёт, поварское дело, веб-разработка (программирование), администрирование баз данных, инженерный дизайн (CAD), массажист, медицинский и социальный уход и другие.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования и науки Мурманской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно пройдет в Москве.