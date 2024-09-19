В рамках четвертого Евразийского женского форума состоялась «Арктическая гостиная» — дискуссионная площадка о роли женщины в развитии российской Арктики

С приветственным словом к участникам обратились министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Также в дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, чрезвычайный и уполномоченный посол республики Куба Хулио Гармнендия Пенья.

«Россия начинается с Севера, начинается с Арктики. Мы, безусловно, самая главная в мире северная держава. В каждом арктическом регионе в управленческой команде, дат в жизни в целом, ключевую, важнейшую роль играют женщины. Они несут в себе мудрость, несут в себе любовь. И на русском севере характер исследования Арктики, характер тех людей, которые там живут, во многом определяют женщины. И как мамы, как жены, и как женщины-лидеры, которые, собственно, руководят и участвуют в управлении сложнейшими процессами, сложнейшими проектами в управлении целыми регионами. Отдельно скажу про команду Мурманской области, которая также состоит из потрясающих женщин, которые из парадигмы жизни и преодоления, которые создают комфортную сферу для жизни на Севере по той самой формуле «На Севере – жить», которая точно войдет в историю», – отметил Алексей Чекунков.

В ходе диалога участники также рассмотрели вопросы привлечения профессиональных кадров, будущего арктических территорий в связи с развитием транспортной логистики.

«Мурманская область всегда была форпостом России на Севере, а сегодня это флагман развития Арктики. Крупнейшие проекты, которые получают поддержку Президента России и Правительства РФ, реализуются именно в нашем регионе. В нашей управленческой команде очень много женщин-профессионалов, которые не только занимают руководящие должности и отвечают за большие проекты, но и заботливо относятся к своей семье, к своим близким. Это удивительное сочетание делает Мурманскую область сильнее и крепче. Мы боремся за людей: привозим в регион педагогов и медработников в рамках проекта «Курс на Север». Разумеется, среди них много девушек и женщин. Они приезжают с мужьями и семьями, которые, в том числе, трудятся на производстве и крупных экономических проектах», – сказал Андрей Чибис.

Глава Мурманской области подчеркнул, что особое внимание уделяется условиям жизни в военных гарнизонов, которые сконцентрированы в регионе, а также отметил активное включение жён военнослужащих, которые, объединяя свои ресурсы, способствуют развитию закрытых территорий.

«Отдельное спасибо я хочу сказать женам наших военных. В Мурманской области большое количество военнослужащих, которые защищают нашу страну на дальних рубежах, в море и под водой, а также в зоне специальной военной операции. Их жены не просто ждут своих бойцов, они заботятся о своих семьях и активно участвуют в развитии военных гарнизонов, которые преображаются в рамках программы реновации ЗАТО. Особые слова благодарности я хотел бы выразить Единому волонтерскому центру. Моя супруга, Евгения Чибис, пять лет назад объединила жён военнослужащих и запустила реализацию благотворительных проектов, которые очень важны для всего региона», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис выступила модератором встречи. По её словам, такие мероприятия дают дополнительные возможности для создания и развития программ по самореализации женщин и не только. Так, во время диалога на «Арктической гостиной» участники дискуссии поддержали предложение губернатора Мурманской области о необходимости выработать специальный стандарт арктической медицины. Ранее эту инициативу поддержал Президент Владимир Владимирович Путин.

«При переезде в Арктическую зону Российской Федерации для любой семьи встает вопрос здоровья, особенно учитывая сложные климатические условия. Поэтому один из важных факторов, который мы сегодня выделили в ходе общения, это разработка специального стандарта арктической медицины, благодаря которому будут определены особые программы по витаминизации, профилактике, диагностике различных заболеваний», – рассказала Евгения Чибис.

Как отметил известный врач, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, работа в данном направлении уже начата.

«Я неоднократно бывал в Мурманской области для того, чтобы оценить состояние здоровья и те требования, которые должны соблюдаться в этом вопросе. Наши медицинские, профессиональные, практические рекомендации в настоящее время сформированы. И они направлены не на болезнь. Мы, как врачи, сейчас считаем, что мы не должны ждать болезни, мы должны предвосхитить её», – подчеркнул Андрей Продеус.

О развитии женщин в промышленных предприятиях рассказали заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти Светлана Афанасьева, а также заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Сколковского института науки и технологий, член совета директоров в ряде нефтегазовых компаний Ирина Гайда.

«Современные технологии, дистанционное выполнение целого ряда работ, автоматизированный контроль соблюдения техрегламентов производства конечной продукции позволяют сделать труд работников предприятия комфортным и безопасным. Сегодня коллектив на Кировском филиале АО «Апатит» более чем на 25% состоит из женщин. Они реализуют свой потенциал на руководящих должностях и в менеджменте среднего звена, трудятся маркшейдерами, лаборантами Аналитического центра, который обеспечивает контроль качества выпускаемой продукции, в нашей проектной организации – НИУИФ. Конечно же, труд женщин, по сути, в мужском коллективе не остается незамеченным. Все это доказательство того, что труд женщин в горнодобывающей индустрии не только важен и востребован, но и порой незаменим. И именно женщинам по праву принадлежит часть заслуг в динамичном развитии отрасли, а в случае с Кировским филиалом АО «Апатит» – ещё и в укреплении продовольственной безопасности России и мира», – отметила Светлана Афанасьева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении встречи участники обсудили развитие и поддержку креативных индустрий, а также вопросы гастрономического туризма и индустрии гостеприимства. Участники дискуссии поддержали инициативу Мурманской области внести в финальную резолюцию Евразийского женского форума предложение о проведении на федеральном уровне гастрономического фестиваля арктической кухни «Вкус Арктики» и выставки-ярмарки «Придумано в Арктике» креативных товаров и услуг.

На мероприятии гостям продемонстрировали модели бренда одежды, вдохновленного Севером, представили арктические закуски, вручили памятные сувениры, а также любой желающий мог отправить открытки с изображениями северного колорита.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/