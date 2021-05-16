В рамках Дней предпринимательства Мурманской области открылся форум региональных производителей «Местные»

В ТРЦ «Плазма» в рамках Дней предпринимательства Мурманской области вчера состоялось торжественное открытие форума региональных производителей «Местные». С возможностью дегустации и покупки здесь представлена продукция местного производства: продукты, одежда, украшения, сувенирная продукция и многое другое.

Участников мероприятия приветствовала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«Сегодня, в Международный день семьи, у нас приятный бонус – хорошая возможность провести время всей семьей со вкусом и пользой!» – отметила Татьяна Русскова.

16 мая, форум продолжил свою работу. Состоялись мастер-классы по развитию бизнеса и выступления спикеров, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.