В рамках Дней предпринимательства Мурманской области пройдёт более 120 мероприятийВ Мурманской области в «Монетной неделе» участвуют не только банки, но и магазины
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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 17:00

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области пройдёт более 120 мероприятий

В апреле в Мурманской области стартуют Дни предпринимательства, ставшие ежегодными. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Масштабная программа из 120 мероприятий для развития своего дела и обмена опытом будет полезна и индивидуальным предпринимателям, и самозанятым, которых в регионе становится все больше. Она позволит нашему бизнесу бесплатно освоить ключевые навыки: на мастер-классах по цифровизации – научиться продвижению в соцсетях и маркировке рекламы; на семинарах от управления Федеральной налоговой службы – разобраться в оптимизации налогообложения, а на семинарах по экспорту – понять логистику поставок. Особый акцент – на креативные индустрии и молодежные бизнес-проекты: от создания уникальных арктических брендов до упаковки проектов для инвесторов. Также в программе – развитие навыков по работе с маркетплейсами, по созданию личного бренда. Все те возможности, которые есть для развития, продажи, поставки своих товаров – в повестке мероприятий», – отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что на полях Международного арктического форума был дан старт программе «Платформа роста», в которой уже могут принять участие различные компании из Кольского Заполярья – производители одежды, украшений, продуктов питания, БАДов и других товаров. 

Программа Дней предпринимательства сверстана так, чтобы бизнес мог получить необходимые знания, применить их на практике и выйти на новые рынки. 

«К примеру, мурманские бренды – такие как «Медведица», «Футболка51 Север» и «Arctic.sup» – уже заявили о себе на всероссийском конкурсе «Знай наших», и новые проекты могут повторить их успех», – сказал Андрей Чибис.

В Мурманской области на постоянной основе также работает широкий перечень мер поддержки. Самая масштабная по объёмам – программа «Губернаторский старт», которая была запущена по инициативе главы региона в рамках плана «На Севере – жить!» в 2020 году. 

«В её рамках субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут претендовать на гранты до 2 млн рублей. С 2020 по 2024 год в ее рамках поддержано 164 проекта на сумму около 184 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Также в Мурманской области действуют гранты на франшизы, гранты для молодых и социальных предпринимателей, региональные субсидии, инновационные ваучеры, а также льготные микрозаймы. Только за 2024 год предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на сумму 511 миллионов рублей.

На январь 2025 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе составляло более 26 тысяч, а число самозанятых граждан – почти 38 тысяч человек. 

«Мы снова зафиксировали рост обоих показателей. Особо здесь хочу отметить именно рост числа самозанятых, за минувший год он составил более 33%. Важно, что северяне подходят ответственно к своему делу, предпочитая вести его официально», – подчеркнул глава региона.

В обсуждении этого вопроса на оперативном совещании принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Проведение Дней предпринимательства традиционно вызывает большой интерес у бизнес-сообщества региона, - отметил Сергей Дубовой. – Они становятся не только местом для обмена опытом и профессиональными компетенциями, что само по себе немаловажно, но и стартовой площадкой для развития бизнес-идей, новых креативных проектов.

Председатель Думы особо выделил значимость обучающих мероприятий для участников специальной военной операции «Развитие СВОего дела», которые пройдут в рамках Дней предпринимательства. Итоговым событием станет встреча предпринимателей с губернатором региона.

Подробнее о программе Дней предпринимательства рассказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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