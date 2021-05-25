В рамках Дней предпринимательства Мурманской области в Кировске состоялся круглый стол по развитию туризма

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области в Кировске состоялся круглый стол по развитию сферы туризма. В ходе мероприятия обсудили меры государственной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, изменения в законодательстве в туристической и сопутствующих отраслях.

Участниками стали индивидуальные предприниматели, опытные и начинающие, ремесленники, представители областного комитета по туризму, Мурманского бизнес-инкубатора и регионального Центра кластерного развития, администрации Кировска, Кировского филиала МАГУ, Лапландского заповедника.

В ходе встречи представители туриндустрии познакомились с преференциями, которые они могут получить, став резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики», АЗ РФ и ТОСЭР «Кировск». Подробно о льготах – на региональном инвестиционном портале https://invest.nashsever51.ru/.

Специалисты регионального Центра поддержки экспорта рассказали о мерах поддержки экспортёров в Мурманской области, в частности, экспортеров туристских услуг.

«Теперь малый и средний бизнес может принять участие в образовательных программах и воспользоваться комплексными услугами, – отметила исполняющая обязанности генерального директора Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Обратившись в ЦПЭ, субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить комплекс услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок, по участию в международных мероприятиях; также оказывается содействие в размещении на электронных торговых площадках, предлагаются комплексные программы по развитию экспорта, сертификация.

Кроме того, в ходе встречи подвели итоги зимнего туристического сезона и наметили планы на будущее, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.