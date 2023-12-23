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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 14:00

В рамках Дня Мурманской области на выставке «Россия» Андрей Чибис подписал соглашение с крупнейшим в стране девелопером

22 декабря в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ проходил День Мурманской области. В список мероприятий, помимо насыщенной культурно-развлекательной программы, вошло подписание ряда важных для региона соглашений. Одним из них стал меморандум о сотрудничестве с группой «Самолёт», которая в этом году вышла на первое место среди девелоперов по объёмам строительства в России.

Подписантами соглашения стали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Самолёт-Регионы» Александр Прыгунков.

Правительством региона совместно с ООО «Самолёт-Регионы» с сентября 2023 года осуществляется подготовка проектов жилищного строительства на территории Мурманской агломерации. Определено несколько приоритетных участков, ведётся детальная проработка параметров и механизмов жилищного строительства.

«Для нас очень важно, что крупнейший застройщик в России зашёл в Мурманскую область с большим проектом по жилищному строительству в Коле. Уверен, что этот импульс стал результатом нашей системной работы по активизации жилищного строительства в Мурманской области, а также благодаря поддержке президента наших инициатив. В первую очередь, речь идёт об «Арктической ипотеке» и определению перечня опорных населённых пунктов Арктики. В результате город Кола входит в состав Мурманской агломерации и продолжит активно преображаться», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предметом соглашения, подписанного на полях выставки «Россия», стали намерения о реализации инвестиционных проектов по комплексной застройке территорий, расположенных в Мурманской области. Для старта жилищного строительства ООО «Самолёт-Регионы» выбрана территория на улице Поморской в Коле.

«По поручению Президента РФ правительство утвердило перечень опорных населённых пунктов в Арктике. Определение перечня позволит усилить социально-экономический каркас российской Арктики. Главной целью этой работы является ускоренное развитие всех регионов Крайнего Севера и повышение качества жизни северян. В Арктике уже применяются механизмы ускоренного строительства социальной инфраструктуры, успешно зарекомендовавшие себя на Дальнем Востоке», – сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отметив, что одно из важных направлений работы – это повышение качества жизни людей, создание комфортной городской среды и развитие городов в целом.

«Мурманск – крупнейший в мире город за Полярным кругом и столица российской Арктики. Подписание соглашения – логическое продолжение экспансии «Самолёта» в регионы и ориентации на малые города. Уверен, что наш опыт в реализации комплексных проектов будет полезен области. Вместе мы создадим не только 90 тысяч квадратных метров современного жилья, но также организуем комфортную среду и пространство для новых рабочих мест в регионе. Инвестиции «Самолёта» в новый проект составят около 9 млрд рублей», – отметил Александр Прыгунков.

Комиссией Минвостокразвития России для реализации данного проекта ООО «СЗ «Проект-С-70», которая является дочерней компанией ООО «Самолёт-Регионы» и зарегистрирована в Кольском районе Мурманской области, присвоен статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

«Статус резидента Арктической зоны РФ позволяет инвесторам рассчитывать на целый ряд налоговых и прочих льгот. Это позволяет динамично развиваться бизнесу, который активно инвестирует средства в развитие регионов своего присутствия. Компании в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности», – заявил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов, отметив, что «СЗ «Проект-С-70» стал 700-м резидентом Арктической зоны РФ.

На сегодняшний день, по данным КРДВ, резиденты АЗРФ реализуют 700 проектов с общим объёмом инвестиций в размере 825 млрд рублей и создают свыше 25,6 тысячи рабочих мест.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, привлечение крупных застройщиков в регион стало возможным, в том числе благодаря запуску программы льготного жилищного кредитования «Арктическая ипотека», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Мурманскую область в июле 2023 года.

Программа расширяет действие «Дальневосточной ипотеки» на регионы Арктической зоны Российской Федерации и призвана улучшить жилищные условия населения Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в части территории Архангельской области, Карелии и Коми, Красноярском крае.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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