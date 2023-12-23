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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 10:00

В рамках Дня Мурманской области подписаны соглашения о развитии транспортно-логистических и туристических объектов

Вчера на ВДНХ в рамках Дня Мурманской области на выставке «Россия» с участием министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса были подписаны соглашения о развитии транспортно-логистических и туристических объектов.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила соглашение с ООО «Западный транспортно-логистический узел» о реализации инвестиционного проекта по строительству ЗТЛУ на ТОР «Столица Арктики». Проект представляет собой морской контейнерный терминал, предназначенный для транзитной перевалки контейнеров, доставляемых судами-контейнеровозами ледового класса, сооружаемых в рамках проекта «Евроазиатский контейнерный транзит», по схеме «море-море». 

Проект сооружения ЗТЛУ вошёл в состав плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, утвержденного правительством Российской Федерации. Объём вложений в соответствии с бизнес-планом компании составит порядка 44,6 млрд рублей. В рамках проекта будет создано более 700 рабочих мест.

«Сегодня в Мурманской области уже состоялись масштабные промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на укрепление позиций нашей страны, последовательно наращивающей присутствие в Арктике. Регион является лидером по привлечению инвестиций, туристическому потоку, количеству земельных участков, выданных по программе «Арктический гектар», здесь активно развивается малый и средний бизнес. Созданные здесь в 2020 году преференциальные режимы привлекли 219 резидентов Арктической зоны и 7 резидентов ТОР «Столица Арктики», реализуются инвестиционные проекты более чем на 390 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов в Мурманской области напрямую влияет на развитие Северного морского пути, увеличение грузопотока по этой транспортной артерии. По итогам 2023 года прогнозируется достижение установленного целевого грузооборота по Северному морскому пути в 36 млн тонн. Это рекордное значение за всю историю России», - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Кроме того, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила соглашение с ООО «ЭСКЕЙП ТЕРИБЕРКА». В рамках проекта планируется осуществить развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «A SCAPE» в с. Териберка в Кольском районе Мурманской области. Объём вложений в соответствии с бизнес-планом компании составит не менее 518,16 млн рублей. В рамках проекта будет создано порядка 60 рабочих мест.

Также заключено соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией «Арктик-Вилладж». В рамках проекта планируется строительство гостиничного комплекса и базы отдыха рядом с живой природой в городе Кировске. На территории гостиницы, помимо проживания гостей планируется проведение конференций и бизнес-встреч, проживание участников спортивных мероприятий, предоставление льгот и организация реабилитационных мероприятий для участников СВО. Объём вложений в соответствии с бизнес-планом компании составит 130,2 млн рублей. В рамках проекта планируется создание 15 рабочих мест. 

«Интерес к Мурманской области растёт у инвесторов из самых разных сфер. Все это благодаря той системной работе, которую проводим для роста экономики и привлечения инвестиций. Преференциальные режимы ТОР и АЗРФ и множество других инструментов уже показали свою эффективность. За четыре года привлечено 900 млрд рублей инвестиций. И на сегодняшний день уже 320 инвестпроектов планируют инвестиции в 1,3 трлн рублей в следующие десять лет», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение с ООО «Терминал-2022» на сопровождение реализации инвестиционного проекта по строительству перегрузочного портового комплекса. Проектом предусмотрено введение в эксплуатацию терминала с пропускной способностью до 900 тысяч тонн инертных грузов. Объём вложений в соответствии с бизнес-планом компании составит не менее 880 млн рублей. В рамках проекта будет создано не менее 50 рабочих мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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