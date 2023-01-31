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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 11:00

В рамках дополнительной поддержки в 2023 году сельхозтоваропроизводителям предусмотрено 710,8 млн рублей

В целях поддержки предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в рамках государственной программы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» из областного и федерального бюджетов оказывается значительный ряд мер государственной поддержки.

Действующие меры в целях поддержки предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов ежегодно пересматриваются и увеличиваются. Об этом 330 января на оперативном совещании сообщила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

С 1 марта 2022 года увеличены ставки на коровье молоко в рамках предоставления субсидии на продукцию животноводства до 18000 рублей для юридических лиц и до 20000 рублей для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, повышен коэффициент для юридических лиц – переработчиков собственной продукции, в связи с чем ставка на молоко у данных предприятий составила 37800 рублей за тонну произведенной, переработанной и реализованной продукции. В 2022 году данная мера принята в целях снижения финансовой нагрузки на производителей молока в условиях санкций.

Всего в рамках дополнительной поддержки в условиях санкций в 2022 году сельхозтоваропроизводителям предоставлено 223,6 млн рублей.

«Увеличено субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в части повышения процента возмещения понесенных затрат и предельной суммы компенсации. Всего на приобретение техники и оборудования получателям направлено более 21 млн рублей, за счет которых хозяйствам компенсированы затраты на приобретение 24-х единиц техники и оборудования», – отметила Зинаида Середа.

Кроме того, впервые предоставлена поддержка оленеводческим хозяйствам на обновление материально-технической базы оленеводства. Всего получателям направлено 12 млн рублей, за счет которых хозяйствам компенсированы затраты на приобретение 16 снегоходов отечественного производства, 5 бензопил, 5 дизельных генераторов и дизельной электростанции.

В 2022 году введены два новых направления мер государственной поддержки. Одно из них – субсидия на финансовое обеспечение затрат на обновление, восстановление и модернизацию основных средств государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию (племенной репродуктор) «Тулома». Предусмотренные средства в объеме 191,9 млн рублей направлены на приобретение 78 единиц техники, включая оборудование для реконструкции системы навозоудаления и комплекс для выдува и розлива молочной продукции в ПЭТ бутылки.  Еще одно направление – субсидия на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования для звероводства. Предусмотренные средства в сумме 12 млн рублей направлены на приобретение и монтаж оборудования по переработке пищевых отходов для приготовления кормов для животных. В 2023 году все действующие в 2022 году направления поддержки сохранены.

Начинающим фермерам в 2022 году предоставлено 2 гранта «Агростартап» на общую сумму 8 млн рублей на развитие картофелеводства (Кольский район) на реализацию проекта по производству и переработке молока в п.г.т. Умба Терского района. В рамках реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий предоставлена социальная выплата в размере 1,5 млн рублей для приобретения жилья на вторичном рынке в селе Тулома.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» от Мурманской области признан отобранным для субсидирования в период 2023-2024 годов проект по капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения комплексного развития сельских территорий региона: «Комплексное развитие города Ковдор и населенного пункта Енский Ковдорской сельской агломерации Мурманской области» с объемом финансирования за счет всех источников 291 млн рублей.

В 2022 году АНО «Мурманконгресс» организовано и проведено 85 ярмарок, в том числе 36 мобильных, на которых реализовано более 300 тонн рыбной продукции.

В рыбохозяйственном комплексе зафиксирован рекордный объём товарного выращивания объектов аквакультуры – 85,1 тысячи тонн, что на 13,5 тысячи тонн больше показателя 2021 года, реализуется ряд инвестиционных проектов.

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