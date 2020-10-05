В рамках дорожного нацпроекта полностью завершён ремонт пяти улиц Мурманска

Состоялось еженедельное заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В совещании приняли участие руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства, представители Федерального дорожного агентства, Упрдор «Кола», муниципальные и региональный заказчики, депутаты Мурманской областной Думы.

«На сегодняшний день работы в Мурманске продолжаются, пять улиц в столице Заполярья готовы полностью, шестую планируется доделать в выходные, – отметил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – На 18 объектах уже есть асфальтовое покрытие. Можно говорить о том, что в этом году мы достигнем требуемых показателей нацпроекта. Особенно важно для нас выполнение капитальных работ в Мурманске, в октябре они должны быть завершены».

Капитальные ремонты дорожного нацпроекта в Мурманске выполняются без снижения темпов. Рабочие приступили к укладке финального асфальтобетонного слоя на улице Загородной, продолжают это делать на улице Генералова, практически полностью завершён проезд вдоль 178 квартала.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на совещании было отмечено, что некоторые помехи работам создают, в том числе и брошенные автомобили, перегораживающие участки дорог, а также несознательные владельцы транспортных средств, не желающие освобождать проезжую часть для работы тяжёлой техники.