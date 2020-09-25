В рамках дорожного нацпроекта в 2020 году в Мурманской области запланирована ликвидация 11 мест концентрации ДТП

В Мурманской области завершается реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года. В этом году кроме непосредственно ремонта объектов на региональных дорогах и на территории Мурманской агломерации проводятся работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

«Национальный проект предполагает не только укладку новых покрытий на магистралях, но и обеспечение показателей по ликвидации очагов аварийности. Владельцами дорог разработаны мероприятия, направленные на достижение этих целей, – отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Юлия Полиэктова. – По итогам их реализации сотрудниками ГИБДД будет проанализирована ситуация на аварийных участках на предмет эффективности решения проблем».

Как отмечают в региональном министерстве, ликвидация мест концентрации ДТП – не менее важная составляющая программы. Принятые меры позволят повысить уровень безопасности при передвижениях жителей нашего региона по дорогам на личном и общественном транспорте. Более того, данное направление деятельности не ограничивается разовыми мероприятиями – достаточность принятых мер анализируется на постоянной основе, по итогом анализа аварийности формулируются новые задачи, устанавливаются сроки исполнения и цели дополнительных мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам 2019 года на дорогах регионального значения было выявлено два места концентрации ДТП: на автоподъезде к Североморску и на участке дороги Мишуково-Снежногорск. В текущем году в таких местах проведены первоочередные мероприятия для ликвидации аварийности: установка дублирующих знаков, нанесение светоотражающей разметки, установка сигнальных столбиков для разделения потоков. На мосту через реку «Малая Лавна» заменяются поврежденные элементы барьерного ограждения.

На территории столицы Заполярья в 2019 году выявлено 9 очагов аварийности. Поэтому в Мурманске ведется работа в целях исключения угроз безопасности движения на соответствующих участках дорог: от оперативных первоочередных мероприятий до более масштабных проектов реконструкции светофорных объектов или капитального ремонта автомобильных дорог.