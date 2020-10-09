В рамках дорожного нацпроекта в Мурманске дополнительно будет отремонтирован ещё один участок на улице Промышленной

Под председательством заместителя губернатора Юрия Сердечкина состоялось очередное заседание проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день в Мурманске завершена укладка асфальта на 19 из 20 запланированных объектов. На следующей неделе будет дополнительно отремонтирован еще один участок на улице Промышленной. Такая возможность появилась за счет экономии в рамках существующих контрактов.

«Остаётся не так много времени до первого снега и до окончания сроков работ по контрактам, поэтому я прошу заказчика усилить ежедневный контроль за работой подрядчиков, - подчеркнул Юрий Сердечкин. – Но наша задача не только исполнить нацпроект вовремя, но, в первую очередь, дать людям удобные, безопасные дороги. А значит, особое внимание – проверке качества работ».

В 2020 году на территории Мурманска в рамках национального проекта также проводятся и капиталоемкие мероприятия. На проезде вдоль 178 квартала работы завершены, на улице Загородной завершается укладка верхнего слоя асфальтобетона. На улице Нахимова производится устройство основания, на улице Николаева подрядчик установил опоры освещения и ограждения, продолжается отсыпка щебнем. На улице Генералова на одном из участков полностью уложено покрытие, на другом ведутся работы с бортовым камнем.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в заседании проектного комитета приняли участие представители Упрдор «Кола», начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Павел Ручьев, руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, а также муниципальные заказчики работ и депутаты областной Думы.