В рамках дорожного нацпроекта в Мурманске и Коле завершаются работы по ремонту дорог к учебным и досуговым заведениям

В Мурманске ведутся работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день в высокой степени готовности дороги и тротуары вблизи детских образовательных и досуговых учреждений (школы, детские сады и т.п.)

Среди них: СОШ №13 и 23, МБОУ ВСОШ №7 (вечерняя школа), Мурманский медицинский колледж, МБДОУ №101, а также легкоатлетический манеж, расположенный на территории «Долины уюта», где осталось завершить работы по устройству пешеходных ограждений.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, также в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены дорожные работы на улице Победы в городе Кола вблизи Кольской открытой сменной общеобразовательной школы.

Фото: https://gov-murman.ru