В рамках дорожного нацпроекта в Мурманске завершена укладка асфальта на семи улицах
На очередном заседании проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артемом Гришиным с участием муниципальных и областного заказчиков и представителей депутатского корпуса обсудили текущий статус нацпроекта.
«В 2020 году в регионе планируется привести в порядок более
Наибольший объём работ в рамках дорожного нацпроекта производится в Мурманске. Всего в столице Заполярья будет отремонтировано 27 участков улично-дорожной сети, 7 из которых капитально.
Как рассказал заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов, на сегодняшний день на семи улицах подрядчики уложили верхний слой асфальта на 100%, это в том числе улицы Фролова, Чехова, Морская, Промышленная и другие. В высокой степени работы находятся на Радищева, Чумбарова-Лучинского, Щербакова.
По поручению главы региона проверку качества укладки асфальтобетонного покрытия на дорогах Мурманской агломерации также осуществляют специалисты Мурманскавтодора: только после положительных результатов объекты будут введены в эксплуатацию.
Как отметили участник совещания, всем подрядным организациям сейчас надо быстро реагировать на меняющиеся погодные условия, чтобы ни в коем случае не допускать срывов графиков реализации нацпроекта в области.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние
Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей