В рамках дорожного нацпроекта в Мурманске завершена укладка асфальта на семи улицах

На очередном заседании проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артемом Гришиным с участием муниципальных и областного заказчиков и представителей депутатского корпуса обсудили текущий статус нацпроекта.

«В 2020 году в регионе планируется привести в порядок более 60 километров магистралей. На сегодняшний день сданы пять объектов в Коле и по очереди завершаются все восемь участков региональных трасс, где полностью завершена укладка всех слоев асфальта, – отметил министр. – Сотрудниками «Мурманскавтодора» берутся пробы покрытия, на данный момент к его качеству у службы технического контроля претензий нет».

Наибольший объём работ в рамках дорожного нацпроекта производится в Мурманске. Всего в столице Заполярья будет отремонтировано 27 участков улично-дорожной сети, 7 из которых капитально.

Как рассказал заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов, на сегодняшний день на семи улицах подрядчики уложили верхний слой асфальта на 100%, это в том числе улицы Фролова, Чехова, Морская, Промышленная и другие. В высокой степени работы находятся на Радищева, Чумбарова-Лучинского, Щербакова.

По поручению главы региона проверку качества укладки асфальтобетонного покрытия на дорогах Мурманской агломерации также осуществляют специалисты Мурманскавтодора: только после положительных результатов объекты будут введены в эксплуатацию.

Как отметили участник совещания, всем подрядным организациям сейчас надо быстро реагировать на меняющиеся погодные условия, чтобы ни в коем случае не допускать срывов графиков реализации нацпроекта в области.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская».

Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей