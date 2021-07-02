В рамках дорожной кампании 2021 года в Апатитах отремонтируют 11 объектов

На обновление автомобильных дорог местного значения муниципалитету предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 56 млн рублей. Ход работ проинспектировал профильный министр Артём Гришин.

До 1 сентября подрядной организации ООО «СТРАДА СРО», с которой заключён контракт, предстоит выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей. Выездная проверка показала, что полностью завершено фрезерование старого асфальта на ул. Ленина (от дома №5 до дом №26); ул. Космонавтов (от ул. Северная до гостиницы «Аметист», чётная сторона); межквартальном проезде «ул. Космонавтов-ул. Пушкина»; ул. Воинов-интернационалистов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйств, в ближайшее время рабочие приступят к ремонту ещё 7 дорожных объектов, расположенных на улицах Жемчужная, Победы, Сосновая, Кирова, Космонавтов, Козлова, а также заменят асфальт на автоподъезде к путепроводу через железнодорожные пути к станции Апатиты-1.