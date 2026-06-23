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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 10:00

В рамках дорожной кампании 2026 года дополнительно отремонтируют дорогу Умба – Варзуга и четыре улицы в Мурманске

Одной из главных тем оперативного совещания 22 июня стала дорожная кампания. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что сейчас – самый активный сезон, который требует максимальной собранности.

«В работе находится порядка 123 километров дорог и искусственных сооружений – фактически весь дорожный контур области: региональные трассы, муниципальные улицы, объекты в ЗАТО. На объектах работают 36 подрядчиков, это беспрецедентное количество, высокий уровень конкуренции – что критически важно. В том числе 12 подрядчиков работают в Мурманске. Всех прошу следить за качеством и сроками выполнения работ», – сказал глава области.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в работе 26 объектов, почти 58 км дорог. Это опорные региональные трассы и мосты.

«Огромное спасибо президенту и правительству за поддержку. По сути, это транспортный каркас области, от которого зависит вся логистика. Ключевые маршруты, которые соединяют Печенгу, Кандалакшу, Полярные Зори, Снежногорск, Умбу, Териберку и другие точки региона», – отмети губернатор.

По Мурманску в рамках нацпроекта в работе городские улицы и проезды, которые ежедневно используют тысячи жителей: улицы Шевченко, Академика Павлова, Радищева, Книповича, Скальная, Беринга, Капитана Егорова, Гагарина (на двух участках), Павлика Морозова, Алексея Хлобыстова, а также проезды Ледокольный и Серпантин. 

В рамках народной программы «На Севере – жить!» выполняют самый большой объём работ: 111 объектов, порядка 62 км дорог.

«Это улицы, подъезды, внутригородские, поселковые дороги. Часть объектов уже завершена, что, безусловно, важно. Часть находится в активной фазе, и на новые участки дорожники заходят по графику. Отдельно отмечу ремонт дороги Умба-Варзга. Жители обращались с этим вопросом, недавно коллеги из «Единой России» опять этот вопрос справедливо подняли. Нам удалось выделить необходимые ресурсы. Поэтому прошу сделать дорогу уже в этом году, чтобы стал комфортным маршрут, который любят наши жители и гости региона. Так же, как мы в прошлом году сделали дорогу на Териберку», – подчеркнул губернатор и поручил региональному Минтрансу отрегулировать процесс.

Ещё один блок дорожных работ проводят по программе реновации ЗАТО. Работы запланированы в четырёх муниципалитетах, уже стартовали в Заозёрске и Североморске. Также их проведут в Спутнике и Александровске. Губернатор подчеркнул, что крайне важно обеспечить высокое качество и выполнить все в срок.

Также Андрей Чибис затронул тему ямочного ремонта – исправления повреждений, которые появились после зимнего периода.

На дорогах федерального значения выявленные дефекты полностью устранены. На региональных дорогах выполнена основная часть работ – устранено около 93% выявленных дефектов. На муниципальной сети также завершён основной объём – выполнено около 92% работ. В большинстве муниципалитетов ямочный ремонт также завершён – в Кандалакшском, Ловозерском, Печенгском, Терском округах, Кировске, Оленегорске, Александровске, Заозерске, Видяево, Североморске и в городе Полярные Зори. Губернатор потребовал от профильных ведомств внимательно следить за коллегами с точки зрения исполнения обязательств, в том числе в части разметки. «Доделать нужно очень оперативно. Все дефекты, которые относятся к гарантийным обязательствам подрядчиков, устраняются за их счёт. Этот принцип надо жёстко соблюдать. Задача – завершить всю работу по устранению дефектов, держать темп. И крайне важно следить за качеством тех работ, которые делаются в рамках договоров», – сказал глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что по итогам обходов столицы региона принято решение о проведении дорожных работ на ряде дополнительных объектов.

«Сделаем дорогу, тротуар, лестницу и ограждение на улице Карла Маркса – участок от улицы Софьи Перовской до Буркова, очень проездной в центре города, требующий не ямочного, а полномасштабного ремонта, поэтому эта задача у коллег есть. Также прошу дополнительно привести в порядок дорогу и тротуары на улице Пушкинской к ДК Кирова, дорогу на улице Кононова. И, конечно, важная дорога к храму на Зеленой. Прошу оперативно взять в работу и провести все необходимые процедуры. Тем более, что там завершается строительство дома, куда мы будем расселять людей из аварийного жилья», – поручил губернатор.

В завершение Андрей Чибис ещё раз вернулся к теме качества и контроля выполнения гарантийных обязательств. 

«На улицах Шмидта, Софьи Перовской, Книповича я не увидел, что работы в рамках гарантийных обязательств начались. Это центр города, очень важные дороги. А разрушения там достаточно существенные. Поэтому прошу заменить дорожное покрытие полностью. Если у нас подрядчик не в состоянии это сделать по гарантийке, но есть юридические обязательства. Мне докладывали, что процедуру юридическую нашли. Важно привести эти дороги в порядок», – подчеркнул губернатор.

В целом, комментируя доклад главы города Мурманска Ивана Лебедева о ходе дорожной кампании, Андрей Чибис отметил очевидную динамику работ. Отдельно обратил внимание на необходимость скорого восстановления дорожного полотна после ремонта на коммунальных сетях – ситуация, когда проход закрыт месяцами, недопустима.

В  обсуждении вопроса принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Дороги – это важный социальный объект, напрямую связанный с доступностью, безопасностью, экономической стабильностью, в целом с качеством жизни людей, - отметил Сергей Дубовой. - Поэтому региональная власть уделяет повышенное внимание этой теме. В Мурманской области дорожная кампания идёт быстрыми темпами, за летний период намечено провести большой объём работ. В рамках программы реновации ЗАТО намечено привести в порядок 4 объекта. Все они имеют большое значение для жителей гарнизонов. Регулярно в своих рабочих поездках смотрю, как идёт ход ремонта на объектах. Главное требование остаётся неизменным: строгое соблюдение технологий, графиков и контроль качества на каждом этапе. На всех запланированных объектах работы начаты, а где-то и завершены. В частности, опережающими темпами в прошлом году завершён объект 2026 года - участок от Заозерска до губы Нерпичья протяжённостью 3,3 км. Сейчас в рамках народной программы «На Севере – жить!» ремонтируется участок автодороги Мишуково-Снежногорск, который имеет большое значение для жителей всех трёх городов, входящих в ЗАТО Александровск.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569850/#&gid=1&pid=25

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