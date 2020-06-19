В рамках экологической программы Кольской АЭС в реку Умба выпущено более 2,6 тысячи мальков лосося

18 июня специалисты Кольской АЭС и Умбского рыбоводного завода доставили годовалую молодь лосося в специальных контейнерах с речной водой, обогащенной кислородом, на берег одного из притоков Умбы и под строгим контролем экспертов выпустили 2650 мальков в естественную среду обитания.

«Дикий атлантический лосось или семга – это настоящее сокровище Кольского Заполярья, живое свидетельство заповедной чистоты наших рек. Во всем мире едва ли наберется с десяток мест, где обитает эта необычайно сильная и красивая рыба. Наша экологическая программа способствует восстановлению популяции семги и сохранению биоразнообразия в регионе», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС с 2015 года участвует в программе по воспроизводству стада дикого атлантического лосося. Ежегодно в конце весны и начале лета в Умбу попадают около трех тысяч годовалых мальков, выращенных на рыбоводном заводе при финансовой поддержке атомной станции.

Количество молоди, выпускаемой в реки Кольской полуострова, рассчитывается в соответствии с методикой ежегодных наблюдений ученых Института проблем промышленного экологии Севера – КНЦ РАН.

Благодаря партнерскому экологическому проекту Кольской АЭС, Федерального агентства по рыболовству и ФГБУ «Главрыбвод» третья по значимости лососевая река Кольского полуострова постепенно восстанавливает популяцию уникальной ихтиофауны, которая в течение длительного периода была значительно ниже своих репродуктивных возможностей.