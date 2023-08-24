В рамках экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Мурманской научной библиотеке состоялась лекция «Немецкие подводные лодки на Северном морском театре в 1941-1945 гг.»

В рамках третьего сезона проекта комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» в Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция «Немецкие подводные лодки на Северном морском театре в 1941-1945 гг.». Её прочитал старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, полковник запаса Мирослав Морозов.

Основу лекции составили материалы российских, немецких и британских архивов. Многие вопросы были рассмотрены впервые в отечественной историографии.

В ходе лекции исследователь рассказал о численности немецких подводных лодок на Северном морском театре в годы войны, их техническом оснащении, системе подготовки командиров. Большое внимание было уделено защите союзных северных конвоев и организации противолодочной обороны в операционной зоне Северного флота.

Подробно были освещены боевые действия немецких подводных лодок и их результаты от начала до завершения войны на Северном морском театре. Рассмотрена роль подводных лодок в решении задач метеообеспечения германских вооруженных сил.

По завершении встречи исследователь ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» капитан первого ранга Алексей Корнис передал в дар Мирославу Морозову опубликованный отчёт о втором сезоне экспедиции.

Мирослав Морозов передал в фонды областной научной библиотеки свои книги: «Неизвестная атака командира Лунина» и «Советские подводные лодки во Второй мировой войне».

Как сообщает пресс-служба СФ, на прошлой неделе в штабе Северного флота состоялась научная конференция, на которой были подведены предварительные итоги третьего сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». В ходе конференции участники обсудили достигнутые результаты по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов на Северном театре. Мирослав Морозов принимал участие в конференции в качестве научного консультанта экспедиции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477068@egNews