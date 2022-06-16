В рамках экспедиций историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» началась подготовка к восхождению на высочайшую точку архипелага Новая Земля

Продолжая славные традиции Русского географического общества, в рамках реализации историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» в 2022 году запланировано восхождение на высочайшую точку архипелага Новая Земля и островной части Российской Арктики — высоту 1547 метров. Экспедиционный отряд из представителей РГО, Национального центра управления обороной Российской Федерации, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и Госкорпорации «Росатом» приступил к подготовке восхождения.

В целях детального обследования предполагаемого места высадки команды — побережья залива Норденшельда, выбора оптимального маршрута восхождения, определения места размещения базового лагеря и площадок, пригодных для посадки вертолетов, а также отработки организации спутниковой связи с командой рабочей группой выполнен рекогносцировочный полет в район восхождения.

Впервые в истории современной России выполнен облёт горы, открытой 200 лет назад Фёдором Петровичем Литке, впоследствии прославленным флотоводцем, президентом Российской академии наук и основателем Русского географического общества. По словам участников рекогносцировки, восхождение на гору Крузенштерна, а именно так отметка 1547 именовалась на картах России до 1917 года, запланировано в августе 2022 года.

Военнослужащими сборной команды в память о 225-летнем юбилее Фёдора Литке и 200-летии открытия горы Крузенштерна в ходе восхождения предусматривается установка памятной доски и капсулы времени с посланием следующим поколениям россиян.

Как сообщает пресс-служба СФ, основатель Русского географического общества капитан-лейтенант Федор Петрович Литке в 1821–1824 годах в ходе научных экспедиций описал западные берега Новой Земли, побережье Кольского полуострова и Белого моря, В 1828 году им опубликована книга «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821–1824 годах». В ходе путешествия 9 августа 1822 года обнаруженную высочайшую точку архипелага Новая Земля Федор Литке назвал в честь русского мореплавателя, совершившего первое русское кругосветное плавание, Ивана Федоровича Крузенштерна — гора Крузенштерна.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12425372@egNews