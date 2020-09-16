В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство озера Ледового

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем председателя Совета депутатов Михаилом Белошеевым проверили ход работ на объекте.

Общая площадь благоустройства территории у озера Ледового составит больше пяти тысяч квадратных метров. Сейчас на набережной закончены все подготовительные и демонтажные работы. Рабочие готовят бетонные основания под пешеходные дорожки, и производят монтаж системы освещения.

– Ремонт в срок закончен не будет, подрядчик работает недопустимо медленно, – отметил Евгений Никора. – На сегодняшней день я крайне недоволен. Ситуацию нужно исправлять путём постоянного контроля в ручном режиме. Будут применены штрафные санкции. Я должен увидеть все контракты этой компании с субподрядчиками и все платежные документы по этому объекту.

– Уверен, что контроль со стороны администрации города и депутатов повлияет на подрядчика для скорейшего завершения работ, – рассказал Михаил Белошеев. – Нельзя допустить, чтобы из-за недоделок строителей любимая зона отдыха для мурманчан открылась позже запланированного срока.

На данный момент готовность объекта составляет 50%.

Напомним, что ещё в рамках приоритетного проекта завершается ремонт двух общественных территорий – это зелёная зона вдоль улицы Капитана Копытова, и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.