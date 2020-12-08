В рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» северянам рассказали о развитии интеллектуальных систем учёта электроэнергии

Региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова и советник директора филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Татьяна Смирнова в прямом эфире обсудили тему развития интеллектуальных систем учёта электрической энергии. В ходе онлайн-трансляции спикеры также ответили на вопросы северян по проблемам ЖКХ.

«Согласно новому законодательству ответственность за приборы учёта электроэнергии перешла к энергетическим компаниям. Теперь замена приборов учёта потребления электроэнергии осуществляется за счёт гарантирующего поставщика, – отметила Алёна Кузнецова. – Считаю, что выбранный формат повышения осведомленности жителей региона по данному вопросу полностью оправдал себя. Онлайн-встречи – это наилучший вариант современного общения».

В прямом эфире присутствующие подробно обсудили последнюю редакцию Федерального закона № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Видеозапись мероприятия доступна по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, федеральный проект «Школа грамотного победителя» призван давать ответы на вопросы, возникающие у собственников жилья, учит быть грамотным заказчиком жилищных услуг, а также рационально использовать коммунальные услуги и осуществлять энергосервисные мероприятия в многоквартирном доме.