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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 08:45

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты из Ярославля представили мурманчанам постановку «Весы» Евгения Гришковца

На сцене Мурманского областного драматического театра выступили артисты Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Это первый русский общедоступный профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле выдающимся актёром и режиссёром Фёдором Григорьевичем Волковым.

Как пишет vk.com/murmanculture, с приветственным словом выступил первый заместитель министра культуры региона Тимур Давлетшин.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты из Ярославля представили зрителям «Весы» Евгения Гришковца. Всего за три дня зрители увидят три спектакля, два из которых: «Калина красная» и «Неаполитанские каникулы».

Благодаря стартовавшей в 2014 году программе Минкультуры РФ «Большие гастроли» зрители по всей стране могут познакомиться с лучшими постановками отечественных театров.

А совсем скоро, 22 сентября, областной драматический театр откроет новый творческий сезон премьерным спектаклем «Волки и овцы» по мотивам пьесы Островского.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267204%2Fwall-139605315_24231

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