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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.21 15:00

В рамках фестиваля «Баренц Спектакль» в Мурманске пройдут показы международного кинофестиваля

Показ конкурсных фильмов Международного кинофестиваля в Тромсё пройдет в рамках фестиваля «Баренц спектакль» в Мурманске. Программа носит название «Фильмы с севера: локдаун».

Весной 2020 пандемия коронавируса затормозила весь мир, а истории со всех концов планеты были похожи одна на другую. В этот момент Международный кинофестиваль в Тромсё предложил трем режиссерам задокументировать этот момент и рассказать о нем своим авторским языком и оставить на пленке ощущения и мысли, блуждающие в Северной Норвегии в этот непростой период.

Результатом стала программа с тремя захватывающими документальными фильмами. Как сообщает региональное Министерство культуры, это кинолента «Относительный риск» режиссера Инге Вегге о пандемии на севере; картина о саамских погонщиках оленей «Эалат» режиссера Эллы Марии Эйрас; документальное наблюдение за группой жителей Тромсё в течение первых шести недель локдауна под названием «Все будет хорошо?» от режиссера Карла Кристиана Лейна Стёрмера.

Показы пройдут 21 февраля в 18.00 Центр современного искусства «21А» в Мурманске.

В рамках фестиваля глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в проведении панельной дискуссии «Трансбордер кафе», которая проходила одновременно в Киркенесе и Мурманске. Участники онлайн-встречи собрались в Центре современного искусства.

Темами дискуссии стали актуальные вопросы: как повлияла пандемия на социально-экономическую ситуацию в Мурманске, на развитие бизнеса и культурную жизнь; какие сферы требуют поддержки, что нужно изменить; каковы перспективы дальнейшего сотрудничества в Баренц-регионе в условиях пандемии, закрытых границ.

– Мы видим, как сильно изменился мир, как остро отразилась на нас ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции, из-за которой сегодня «Баренц спектакль» проходит в необычном формате, – отметил Евгений Никора. – Инициатива проведения подобных мероприятий заслуживает уважения и поддержки на самом высоком уровне. Город Мурманск также продолжает развивать межмуниципальное сотрудничество, в том числе с зарубежными странами, даже в условиях ограничительных мер и закрытых границ. В частности, с городами- побратимами осуществляется организация проведения встреч и форумов в формате онлайн.

Все дискуссии покажут в прямом эфире на сайте фестиваля. Подробная информация о показах и программе – на сайте «Баренц-спектакль». 

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