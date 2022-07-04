В рамках фестиваля «Рост» в Мурманске на 16 домов нанесут муралы

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил северянам старте фестиваля урбан-арта «Рост». В Мурманске он проводится уже во второй раз. Цель фестиваля - дать импульс для развития и преобразования района Роста. 8 художников преобразят 16 домов в микрорайоне.

«В эти выходные первые художники уже вышли на объекты - на ул. Александра Торцева, 15, и Сафонова, 28. В прошлом году в ходе первого фестиваля художники уже выполнили 15 муралов. Сегодня северяне могут посетить экскурсии по муралам прошлого года и местам, где будут нанесены изображения в этом году», - обратился к жителям Кольского Заполярья губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках фестиваля для мурманчан будут организованы мастер-классы, лекции, выставки, дискуссии и конференция с приглашенными художниками в проектном офисе фестиваля, которым стал Контейнер-холл.

Подробности мероприятий и расписание можно посмотреть по ссылке.