В рамках фестиваля «Вместе Ярче» в научной библиотеке прошла лекция о ветроэнергетике

Чистая энергия – энергия с нулевым уровнем выбросов. Ветрогенерация является одним из направлений производства чистой энергии. Об этом участникам Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» рассказал региональный представитель Кольской ветроэлектростанции «ЭЛ5 Энерго» Вадим Уланов.

Ребята подискутировали о перспективах развития зеленой энергетики в России, на примере Кольской ВЭС рассмотрели технологический процесс производства электроэнергии.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, встреча вышла за рамки запланированного часа. Вадим Уланов ответил на большое количество вопросов, основные из которых касались процесса транспортировки и установки лопастей, а также технических характеристик ветроустановок. Юных северян интересовало как будут выглядеть города будущего с точки зрения энергетики.

«Приятно осознавать, что эти молодые ребята неподдельно интересуются тем, что происходит в мире технологий, очень серьёзно подходят к выбору профессии в будущем», – отметил Вадим Уланов.

Фото: https://gov-murman.ru