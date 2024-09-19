В рамках фестиваля «ВместеЯрче» школьники посетили котельную в Снежногорске

На котельной в Снежногорске прошла экскурсия для школьников. В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче девятиклассники полярнинской гимназии посетили котельную в Снежногорске.

Главный инженер филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» Павел Сметанин ответил на вопросы старшеклассников о физических процессах на объекте, о том, что такое мазут и какие его запасы необходимы зимой, что писал в своих трудах знаменитый русский учёный Дмитрий Менделеев о нефти, а также о свойствах воды и её агрегатных состояниях.

«Ребята прошли маршрутом от мазутного хозяйства до машинного зала. Смогли оценить цвет пламени и силу пара. На пульте управления производством у ребят возникли стойкие ассоциации с командным пунктом ледокола. Были экскурсанты и в химической лаборатории. Здесь уже речь шла о кислотах и щелочах», – рассказал Павел Сметанин.

По итогам встречи главный инженер филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» попросил у классного руководителя поставить отметки «отлично» самым любознательным гимназистам.

«На нашем предприятии убеждены, что чем ярче впечатления от экскурсии и теплее приём, тем живее юношество проявит интерес к миру теплоэнергетики», – отметил он.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/