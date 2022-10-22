В рамках форума «Развитие туристической инфраструктуры» Мурманская и Архангельская области заключили соглашение о сотрудничестве

В Москве завершились крупнейшая международная выставка индустрии гостеприимства «ПИР ЭКСПО» и форум «Развитие туристической инфраструктуры», в которых приняла участие делегация Мурманской области под руководством председателя регионального комитета по туризму Александра Елисеева.

На одной площадке собирались производители и поставщики продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторы и отельеры России и стран СНГ, представители органов законодательной и исполнительной власти различных уровней, отраслевые эксперты.

Впервые на выставке был представлен стенд региона, на котором работали представители комитета по туризму Мурманской области, туристский информационный центр, Агентство развития Мончегорска. Также в мероприятиях приняли участие представители кировского филиала АО «Апатит», ресторанного бизнеса, бренд-шефы, руководители туристических и гостиничных комплексов.

За 4 дня стенд региона посетили более тысячи человек, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти, директор Центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова, автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, во время форума в целях межрегионального взаимодействия, выявления новых точек притяжения Мурманская и Архангельская области заключили соглашение о сотрудничестве.

«Соглашение является дополнительным укреплением стратегического партнерства в сфере внутреннего и въездного туризма двух арктических регионов, объединённых Белым морем. Мы запланировали информационное сотрудничество, повышение квалификации кадров и уровня осведомленности туристов и экскурсантов о мероприятиях, проводимых на территориях регионов. Соглашение позволит усилить роль арктического туризма и реализацию единых решений развития отрасли на федеральном уровне», – отметил Александр Елисеев.

Программа форума «Развитие туристической инфраструктуры» состояла из нескольких блоков.

На сессии «Региональная идентичность как основа стратегии развития туризма. Гастрономическая идентичность региона», модератором которой выступила автор-методист курса «Арктическая кухня» Екатерина Шаповалова, председатель комитета по туризму Александр Елисеев поделился успешными кейсами. Мурманские коллеги совместно с делегацией из Приморского края обсудили важные аспекты взаимодействия власти и бизнеса.

На сессии «Комплексные проекты в туристической отрасли: условия, факторы и примеры успешной синергии» Александр Елисеев рассказал коллегам из других регионов о системных инструментах эффективной поддержки индустрии туризма.

Регион был также представлен на сессиях «Как создается туристическая инфраструктура в регионах: анализ возможностей – прогноз результатов» и «Быстрее, легче, выгоднее: вся правда про средства размещения на основе легковозводимых конструкций».

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманская область стала одним из 19 пилотных регионов РФ, участвующих в программе создания быстровозводимых гостиниц, которые должны будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Субсидии на реализацию проектов в 2022 году получили 7 победителей грантового конкурса. Новые объекты размещения будут рассчитаны на 200 койко-мест в 79 номерах. Реализуемые проекты обеспечат работой дополнительно 29 человек.

Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска».