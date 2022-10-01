В рамках форума «Россия – спортивная держава» делегация Мурманской области встретилась с представителями российских федераций по зимним видам спорта.

Зимний спортивный сезон для Мурманской области – это основная работа в ежегодном календарном плане. Представители федераций хоккея, фристайла, горных лыж, фигурного катания и биатлона обсудили новый формат и места проведения соревнований в 2022/2023 гг.

Руководитель российской Федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов в ходе беседы с Еленой Вяльбе отметил, что 2 этапа Кубка России из 9 состоятся в Кировске. Заполярье примет открытие и закрытие масштабного горнолыжного события.

«При мощной поддержке со стороны губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Кольском Заполярье реализуется большое количество мероприятий, направленных на развитие спорта. Работа ведется не только в части инфраструктуры и популяризации активного образа жизни. В 2022 году мы существенно увеличили суммы выплат для наших чемпионов и их тренеров, а также расширили список видов спорта, чтобы мотивировать еще большее число атлетов Мурманской области», – прокомментировала министр спорта Светлана Наумова.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подключилась к РСД напрямую их Цюриха, Швейцария, где проходит заседание FIS (Международная федерация лыжного спорта). Российские спортсмены отстранены от международных соревнований до конца нынешнего сезона, но это не помешало Наталье Непряевой стать первой в общем зачете Кубка мира, а Александру Большунову занять второе место после норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Триумфаторы Олимпиады 2022 в Пекине стали участниками лыжной гонки «Хибинская весна» в Кировске. Также Александр Большунов выиграл марафон 70 км в Мончегорске.

Российские спортивные федерации планируют участие иностранных спортсменов из дружественных стран: Республика Беларусь, Китай, Казахстан, Турция. Напомним, что в Раубичах с 15 по 18 сентября прошел второй этап Кубка Содружества по биатлону, где выступала мастер спорта России международного класса Анастасия Егорова. Наши биатлонисты также планируют участие в следующем этапе в Рязани.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, региональные федерации готовятся к началу зимнего сезона. Федеральный опыт коллег применим для улучшения материально-технической базы и качественного проведения стартов в Кольском Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru