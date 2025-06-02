В рамках гарантийных обязательств подрядными организациями за свой счёт устранены недостатки дорожного покрытия на 41 объекте

Так, на улице Шабалина Мурманска, отремонтированной по нацпроекту в 2022 году, в результате весеннего обследования УДХ было выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия на проезжей части в виде выкрашивания и выбоин. Общая площадь работ составила 525,6 квадратного метра.

На прошлой неделе были устранены дефекты на отрезке улицы Александра Невского - от проспекта Героев-североморцев до улицы Вице-адмирала Николаева, и небольшие недочёты на улицах Планерной, Полярный Круг, части проспекта Кольского, Нижне-Ростинского шоссе и других участках.

В ближайшее время подрядной организацией запланирована укладка асфальта на улице Софьи Перовской и на улице Академика Книповича, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30097&page=1