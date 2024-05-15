В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»

За два дня мероприятия посетили более 3,5 тысячи северян. Для заполярных семей работали свыше 40 площадок: музеи, молодёжные пространства, дворцы культуры, библиотеки, скверы и детские площадки. Дети вместе с родителями участвовали в концертах, фестивалях, мастер-классах, посещали экскурсии, спектакли и кинопоказы, проявляли свои знания и смекалку в викторинах, играх и квизах.

В зависимости от погодных условий многие мероприятия проходили на свежем воздухе: спортивные праздники, эстафеты, конкурсы и концерты.

Центральным событием стало мероприятие в заполярной столице в преддверии Международного дня семьи. На сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова губернатор Андрей Чибис вручил семьям Мурманской отрасти награды за выдающиеся заслуги в воспитании детей.

Кроме того, семьи из Мурманска приняли участие в фестивале казачьей песни «Казаки на Мурмане», который состоялся в центре современного искусства «СОПКИ 21А». Здесь зрители могли окунуться в атмосферу казачьего быта, познакомиться с культурой и традициями казаков. На сцене Дворца культуры Ленинского округа в рамках концерта «Магия Севера» 18 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей со всего региона представили свои яркие номера для семей мурманчан. В Росляково во Дворце культуры «Судоремонтник» прошёл день семейного отдыха «Радуга выпускников», где будущие пятиклассники принимали поздравления от учителей, родителей и близких.

В Апатитах состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей и участников открытого городского православного фестиваля «Пасхальная радость». В числе гостей – митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, министр образования и науки региона Диана Кузнецова, глава города Светлана Кательникова, глава администрации Николай Бова, телеведущий, журналист, основатель Центра современного искусства «Сияние» Андрей Малахов. Участниками фестиваля стали более 300 апатитчан.

В молодёжных «СОПКАХ» в Заозерске состоялась двухдневная праздничная программа: юные северяне с мамами и папами готовили десерты и выпечку, вместе мастерили семейные фоторамки, а также стали зрителями научного шоу. Кроме того, гостей ждали аквагрим и семейная фотозона. Гостями стали 80 северян.

В Гаджиево состоялись спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». А в сельском клубе в Оленьей Губы провели семейный квиз «Ты + я + наши дети = лучшая семья на свете». В Центре культуры и досуга Видяево состоялся семейный праздник «Вместе весело шагать…», где самые маленькие гости выступили перед родными с творческими номерами. В кандалакшских «СОПКАХ» прошёл вечер настольных игр для всей семьи.

В муниципалитетах организовали и уличные семейные мероприятия. В Полярном прошла спортивно-развлекательная программа «Здоровым быть модно!» для ребят и их родителей, участниками которой стало более 150 полярнозоринцев. В Видяево организовали спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт в великой стране!», где в эстафетах соревновались почти 120 участников всех возрастов. В Мурманске «Семейная библиотека» на улице Фролова провела уличный фестиваль «Семья в теме», участниками которого стали более 130 жителей микрорайона Больничного городка.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всего в рамках проекта в Мурманской области прошло порядка 100 мероприятий для всей семьи. Следующие Большие семейные выходные в муниципалитетах Мурманской области состоятся 1 и 2 июня к Международному дню защиты детей.

Фото: https://gov-murman.ru