В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.05.24 15:00

В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»

За два дня мероприятия посетили более 3,5 тысячи северян. Для заполярных семей работали свыше 40 площадок: музеи, молодёжные пространства, дворцы культуры, библиотеки, скверы и детские площадки. Дети вместе с родителями участвовали в концертах, фестивалях, мастер-классах, посещали экскурсии, спектакли и кинопоказы, проявляли свои знания и смекалку в викторинах, играх и квизах.

В зависимости от погодных условий многие мероприятия проходили на свежем воздухе: спортивные праздники, эстафеты, конкурсы и концерты.

Центральным событием стало мероприятие в заполярной столице в преддверии Международного дня семьи. На сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова губернатор Андрей Чибис вручил семьям Мурманской отрасти награды за выдающиеся заслуги в воспитании детей.

Кроме того, семьи из Мурманска приняли участие в фестивале казачьей песни «Казаки на Мурмане», который состоялся в центре современного искусства «СОПКИ 21А». Здесь зрители могли окунуться в атмосферу казачьего быта, познакомиться с культурой и традициями казаков. На сцене Дворца культуры Ленинского округа в рамках концерта «Магия Севера» 18 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей со всего региона представили свои яркие номера для семей мурманчан. В Росляково во Дворце культуры «Судоремонтник» прошёл день семейного отдыха «Радуга выпускников», где будущие пятиклассники принимали поздравления от учителей, родителей и близких. 

В Апатитах состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей и участников открытого городского православного фестиваля «Пасхальная радость». В числе гостей – митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, министр образования и науки региона Диана Кузнецова, глава города Светлана Кательникова, глава администрации Николай Бова, телеведущий, журналист, основатель Центра современного искусства «Сияние» Андрей Малахов. Участниками фестиваля стали более 300 апатитчан.

В молодёжных «СОПКАХ» в Заозерске состоялась двухдневная праздничная программа: юные северяне с мамами и папами готовили десерты и выпечку, вместе мастерили семейные фоторамки, а также стали зрителями научного шоу. Кроме того, гостей ждали аквагрим и семейная фотозона. Гостями стали 80 северян.

В Гаджиево состоялись спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». А в сельском клубе в Оленьей Губы провели семейный квиз «Ты + я + наши дети = лучшая семья на свете». В Центре культуры и досуга Видяево состоялся семейный праздник «Вместе весело шагать…», где самые маленькие гости выступили перед родными с творческими номерами. В кандалакшских «СОПКАХ» прошёл вечер настольных игр для всей семьи.

В муниципалитетах организовали и уличные семейные мероприятия. В Полярном прошла спортивно-развлекательная программа «Здоровым быть модно!» для ребят и их родителей, участниками которой стало более 150 полярнозоринцев. В Видяево организовали спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт в великой стране!», где в эстафетах соревновались почти 120 участников всех возрастов. В Мурманске «Семейная библиотека» на улице Фролова провела уличный фестиваль «Семья в теме», участниками которого стали более 130 жителей микрорайона Больничного городка.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всего в рамках проекта в Мурманской области прошло порядка 100 мероприятий для всей семьи. Следующие Большие семейные выходные в муниципалитетах Мурманской области состоятся 1 и 2 июня к Международному дню защиты детей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Собираемость платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» превысила 100,8% по итогам 4-х месяцев 2024 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар снизился на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика