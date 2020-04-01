В рамках госпрограммы «Развитие образования» пять образовательных учреждений Мурманской области получат федеральные гранты

Пять образовательных учреждений Мурманской области получат субсидию из федерального бюджета на реализацию различных инновационных проектов. Школа № 2 ЗАТО г. Североморск, школа №36 и гимназия №8 Мурманска, школа № 19 им. М.Р. Янкова в Заполярном и Центр детского творчества «Вега» Кандалакшского района признаны победителями конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения России в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» государственной программы «Развитие образования».

В номинации «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», победителями стали: североморская школа №2 – размер гранта составит более 3 млн рублей, общеобразовательная школа № 36 города Мурманска – размер гранта 1,2 млн рублей.

Мурманской гимназии №8 и центру детского творчества «Вега» Кандалакшского района выделят по 3 млн рублей и 1,25 млн рублей соответственно на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики.

В номинации «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровой технологии» школа № 19 им. М.Р. Янкова в Заполярном также получит федеральную субсидию в размере 2 млн рублей.

Инновационные проекты, представленные на конкурс Министерства просвещения России, поддержаны правительством Мурманской области. На их реализацию также предусмотрено софинансирование за счёт средств областного бюджета, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.