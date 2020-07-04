В рамках графиков - комиссия проверила ход ремонта дорог в Мурманске

Представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона совместно со службой технического надзора городского заказчика и общественниками вчера выехали с комиссионной проверкой на объекты, которые ремонтируются в столице Заполярья в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В целом у всех участников выездного совещания впечатление от работ положительное. Важно, что подрядчики движутся в рамках утверждённых графиков и внимательны к качеству», – отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

На улицах Горького и Советской подрядная организация практически полностью отфрезеровала покрытие, разобрала тротуары и бордюры, уложила большую часть выравнивающего слоя. На объектах будут заменены люки и горловины колодцев, обустроен газон, установлены пешеходные ограждения и проведены другие работы.

«Особых претензий к подрядчикам нет, работы проводятся без существенных нарушений. Жалоб от местных жителей нам не поступало, думаю, что люди довольны ремонтом, довольны тем, что район развивается», – рассказал депутат областной Думы Герман Иванов.

Председатель регионального общественного движения «За безопасные дороги», член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Ушаков также отметил позитивную тенденцию относительно улучшения состояния дорог Мурманска за последний год.

Финальной точкой совещания стал осмотр капитального ремонта улицы Генералова, где проводится замена сетей в полотне дороги.

Всего в рамках национального проекта в Мурманске капиталоёмкие работы пройдут на семи объектах, ещё на 20 будет проведен ремонт.