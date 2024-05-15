В рамках гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом году заполярные авторы получили поддержку на издание семи литературных произведений

Правительство Мурманской области поддерживает издание литературных альманахов и литературных произведений региональных авторов. Победителями грантового конкурса традиционно становятся работы писателей Мурманской области, способствующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

По итогам работы конкурсной комиссии до конца 2024 года будет издано два сборника стихов «Полная луна» Владимира Сорокожердьева и «Раздумья…» Николая Васильева, и три рукописи: «У каждого свой рай» Бориса Блинова, «Неочевидное» Екатерины Чебан, «Стихабрь» Юлии Колмогоровой.

Также грант позволит выпустить в свет два альманаха: культурологического альманаха «АСТЭС», составленный Валерием Бурбаном, и альманах «Площадь первоучителей» от составителя Марины Доценко.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2023 году при грантовой поддержке, объём которой составил 1,5 млн рублей, было издано семь писательских произведений. В данный момент часть тиража передана в Мурманскую областную научную библиотеку для комплектования библиотечных фондов произведениями автором, проживающих в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru