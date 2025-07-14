В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 119 домовГрузооборот морских портов Арктического бассейна в I полугодии снизился на 6,7%
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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 17:00

В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 119 домов

Сегодня одной из тем оперативного совещания стала программа капремонта многоквартирных домов. Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что с 2019 года по июнь 2025 года в регионе капитально отремонтировали 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

В 2025 году запланировано проведение работ в 689 домах, общий объём финансирования составляет около 11,6 млрд рублей. Средства выделяются из трёх источников: это взносы собственников, федеральный бюджет, а также в эту сумму включены средства из областного бюджета.

«Работы идут активно, более половины мероприятий 2025 года будут закончены до конца текущего года. Это и замена лифтов, и обновление фасадов, крыш, подвалов, восстановление фундаментов и ремонты подъездов, внутридомовых инженерных систем, модернизация тепловых пунктов. Работы в 387 домах будут завершены в 2025 году. В 302 домах начнутся работы, которые планируется завершить в 2026 году», — рассказала Оксана Демченко.

В рамках плана «На Севере — жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 119 домов, а благодаря программе реновации ЗАТО, которую инициировал губернатор Андрей Чибис, запланирован капремонт в 106 многоквартирных домов на сумму 1,5 млрд рублей.

Подробнее о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области Юлия Барсукова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550285/#&gid=1&pid=28

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