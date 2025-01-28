В рамках губернаторской программы кадрового сопровождения «Курс на Север» будут запущены две новые инициативы для привлечения специалистов и студентов

В ходе оперативного совещания рассмотрели итоги реализации губернаторской программы кадрового сопровождения «Курс на Север». Первый заместитель губернатора Оксана Демченко объявила, что в рамках программы будут запущены две новые инициативы по привлечению специалистов и студентов.

«С момента запуска проекта к нам уже переехали почти 400 специалистов и членов их семей из разных регионов страны. Недавно губернатор Андрей Чибис встречался с участниками программы, которые переехали к нам, они отмечают ряд преимуществ Мурманской области. К примеру, педагоги отметили, что зарплата в нашем регионе в среднем в три раза выше, чем в тех регионах, где они работали до этого. Все они – специалисты высокого уровня и квалификации, и наша задача – систематизировать и усиливать проект, чтобы ещё больше заинтересованных людей смогли связать своё будущее с Мурманской областью. С 15 февраля мы дадим старт сразу двум программам внутри проекта», – отметила Оксана Демченко.

Первая – реферальная программа «Арктический маяк»: за каждого нового зарегистрированного на территории региона жителя Мурманской области активные участники программы получат денежное вознаграждение – 15 тысяч рублей, а первые 10 участников – по 20 тысяч за каждого зарегистрированного северянина в возрасте от 18 до 35 лет.

Вторая – программа амбассадоров «Вернёмся с друзьями». Она рассчитана и на мурманчан, которые на данный момент обучаются в других регионах, и на студентов других регионов, которые проходят практику у нас. Цель – чтобы сами ребята рассказывали и делились своими впечатлениями и возможностями, которые можно реализовать в Мурманской области и возвращались либо переезжали в Кольское Заполярье.

Подробнее о том, как сейчас выстроена работа и о новых направлениях рассказала руководитель проекта Венера Кравченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/