В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» подана 291 заявка из 48 населённых пунктов Мурманской области

На прошлой неделе в рамках программы «На Севере – твой проект» завершился сбор инициатив от жителей Мурманской области. Через портал «Наш Север» в общей сложности подана 291 заявка из 48 населенных пунктов.

«Сейчас заявки проходят модерацию на соответствие критериям. А уже 10 августа также на портале «Наш Север» стартует народное голосование за предложенные проекты на 2025 год», – отметил сегодня губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Также глава региона напомнил, что в рамках программы «На Севере – твой проект» реализовано 62 проекта-победителя в прошлом году. В этом году будет реализовано в 2,5 раза больше проектов – всего 151 инициатива. Из них 51 – это детские и спортивные площадки, голоса за которые были отданы отдельно.

«В прошедшую субботу я посетил Первомайский округ города Мурманска, пообщался с местными жителями. В целом, северянам понятен механизм, с помощью которого можно заручиться поддержкой и обновить детскую площадку. Всех призываю проголосовать за понравившиеся инициативы», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/