В рамках инклюзивного кинофорума известный актеё Антон Богданов представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я»

Российский актёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я». Комедия, в которой наравне с обычными актерами играют дети с ограниченными возможностями, стала дебютной работой Богданова как режиссёра в полном метре, он также выступил соавтором сценария и сыграл одну из главных ролей. В картине также снялись известные российские актёры Максим Виторган, Константин Хабенский и Ольга Лерман.

Северяне смогут увидеть фильм 13 апреля в рамках программы Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Киноленту можно будет посмотреть с 16.00 до 18.30 в фестивальном зале Дворца культуры им. С.М. Кирова, а в 19.30 показ фильма и творческая встреча с режиссёром пройдут в кинотеатре «Мираж Синема» (просп. Ленина, 32).

Кроме того, Антон Богданов станет одним из спикеров в рамках дискуссии на тему «Возможности личностной реализации человека с ограниченными возможностями». Участники дискуссии, среди которых руководитель Мурманской региональной общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич и незрячий путешественник и ведущий тревел-шоу «Куда глаза не глядят» Владимир Васкевич, обсудят, как может реализовать себя человек с ограниченными возможностями.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Международный форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура» впервые пройдёт в Мурманской области 13 и 14 апреля, его цель – помочь людям с особенностями здоровья проявить свои творческие способности. Форум также станет площадкой для обсуждения проблемы доступной среды в учреждениях культуры региона и обмена опытом с коллегами из других городов. Подробную программу мероприятий форума можно найти на сайте организаторов – продюсерского центра «Северный характер».