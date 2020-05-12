В рамках исполнения поручений Президента в Мурманской области будет разработан дополнительный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Для исполнения поручений Президента России Владимира Путина, которые были даны на совещании с главами регионов 11 мая, правительство Мурманской области разработает дополнительный пакет мер, направленных на поддержу малого и среднего предпринимательства.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в период постепенного выхода из режима ограничительных мер особенно важно оказать господдержку предприятиям пострадавших отраслей экономики и в ближайшее время запустить комплекс мер для сохранения занятости и заработных плат работников.

О введении новых беспрецедентных мер поддержки бизнеса накануне объявил глава государства Владимир Путин. В частности, Президент поручил с 1 июня ввести льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В том случае, если в течение этого времени будет сохранена занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы.

На сегодняшний день в Мурманской области уже активно реализуется План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Как рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова, постановлением правительства №287-ПП от 8 мая расширен региональный перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В список дополнительно включено десять новых ОКВЭД.

На предоставление антикризисных микрозаймов НМК «ФОРМАП» подписано 57 договоров на общую сумму 53,5 млн рублей. Завершен прием документов на получение губернаторского стартапа. На рассмотрение конкурсной комиссии допущено 188 заявок на реализацию проектов по доставке и производству средств индивидуальной защиты, оказанию услуг по дезинфекции, онлайн-торговле и других. Кроме того, обработано 2400 обращений по предоставлению целевой субсидии на поддержку занятости. 455 предпринимателям Мурманской области оказана финансовая помощь в размере 18,4 млн рублей. Также предусмотрена поддержка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки граждан на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, управляющих компаний и ТСЖ, теплоснабжающих организаций.

«Президент Владимир Путин накануне озвучил набор новых решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Нам необходимо оперативно отработать эти поручения и проанализировать, какие дополнительные меры поддержки мы должны предложить коллегам по тем отраслям, которые не вошли в общий перечень», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.